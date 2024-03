Migranti, salvataggio in acque internazionali. Ci sono dei dispersi

Altro salvataggio nel Mediterraneo. La scorsa notte, in acque internazionali, una petroliera ha soccorso 139 persone. Il gruppo – composto da originari di Pakistan, Bangladesh, Siria, Mali, Guinea, Etiopia ed Eritrea – viaggiava su una barca di 12 metri ed era partito sabato notte da Sabrata, in Libia. Durante le operazioni di trasbordo, però, tre uomini sono caduti in mare e al momento sono dispersi. Considerando gli ultimi tre giorni, il totale delle persone disperse sale a cinque: le altre due sono una bimba di 15 mesi e un ragazzo di 15 anni.

Le 139 persone sono state poi trasbordate su una motovedetta della guardia costiera, che le ha fatte sbarcare a Lampedusa. Le persone sopravvissute saranno sentite dalla polizia per ricostruire come i tre uomini sono finiti in mare, ma anche per ricostruire i dettagli della traversata. Molte di loro hanno già detto che per il viaggio hanno pagato tra 3000 e 7000 dollari. Ora nell’hotspot dell’Isola sono presenti poco più di 700 persone.