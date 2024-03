Migranti, nella notte 600 persone sbarcate a Lampedusa. Dispersa una bimba di 15 mesi

Dalla mezzanotte di oggi tredici sbarchi a Lampedusa, ieri altri undici. Nella notte 13 imbarcazioni sono state soccorse da capitaneria di porto, guardia di finanza e Frontex. Ieri, 380 persone erano state trasferite a Porto Empedocle (nell’Agrigentino) e dopo gli sbarchi delle ultime ore nell’hotspot dell’Isola ci sono 1087 persone. Durante il naufragio di una piccola imbarcazione, nella notte, una bimba di 15 mesi è caduta in mare e, in questo momento, sono ancora in corso le ricerche. Nell’hotspot di Lampedusa la madre non riesce a darsi pace per non essere riuscita a tenere stretta a sé la figlia.

Stando al racconto delle 44 persone sopravvissute, l’imbarcazione in ferro – lunga sette metri – è partita da Sfax, in Tunisia, alle 22 di giovedì 21 marzo. Le 45 persone hanno pagato mille euro a testa per la traversata, che è avvenuta con l’ausilio di un’applicazione per cellulare. In un’altra operazione di salvataggio, 15 migranti tunisini – alcuni dei quali minori – sono stati soccorsi sull’isolotto di Lampione, vicino Lampedusa. Erano a bordo di due gommoni, che sono stati sequestrati dalla guardia di finanza.