Migranti, 400 persone in 24 ore a Lampedusa: elisoccorso per un uomo ustionato

Due gruppi di migranti, in tutto 84 persone, sono sbarcati all’alba a Lampedusa dopo essere stati intercettati dalla motovedetta V836 della guardia di finanza. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, c’erano stati cinque approdi, per un totale di 294 persone. Un uomo, fra gli ultimi arrivati ​​ieri, è stato trasferito in elisoccorso al Centro grandi ustioni di Palermo. Non sarebbe, però, in pericolo di vita.