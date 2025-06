Miglioramento della rete idrica siciliana: arrivano 230 milioni di euro dall’Ue

Foto di webuildgroup.com

Arriveranno oltre 230 milioni di euro, destinati al miglioramento del servizio idrico integrato in Sicilia. A consentire il finanziamento della nostra rete idrica è stata la Commissione europea che ha sbloccato risorse necessarie. La decisione è arrivata dopo che la Regione ha approvato i nove piani degli Ambiti territoriali ottimali (Ato) per gli investimenti del Programma regionale Sicilia Fesr 2021-2027. Si tratta di un prerequisito necessario stabilito dall’Unione europea affinché i progetti possano essere considerati idonei al finanziamento. Questo traguardo consente l’accelerazione degli interventi, prevalentemente rivolti al recupero delle perdite degli acquedotti e la depurazione delle acque reflue degli agglomerati in procedura di infrazione.

«Il raggiungimento dell’obiettivo rappresenta un passo significativo per la Sicilia – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – Abbiamo coordinato un lavoro complesso per garantire una pianificazione efficace degli investimenti. Un risultato che testimonia anche l’efficace coordinamento e la piena sintonia tra Regione, Commissione europea e Presidenza del Consiglio dei ministri nell’affrontare le priorità strategiche del territorio siciliano». Il programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027, con un’attenzione particolare alla Priorità 2 (Una Sicilia più verde), prevede azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi del Green deal e alla neutralità climatica entro il 2050.

L’Azione 2.5.1, Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di oltre 47 milioni di euro, destinati a interventi fondamentali nel settore idrico. Tra le iniziative già in corso o in fase di avvio rientrano progetti volti all’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti, alla realizzazione di nuove opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi essenziali per l’efficienza del sistema. La Regione ha già pubblicato avvisi pubblici per oltre 150 milioni di euro dedicati ai servizi idrici e di depurazione.