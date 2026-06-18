Foto Isab Priolo

Miasmi a Priolo: la Procura di Siracusa avvia un’indagine

18/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La procura di Siracusa ha avviato un’indagine per accertare l’origine dei miasmi che da settimane interessano Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e parte del territorio di Siracusa. L’obiettivo è di verificare se vi siano state violazioni delle norme sulle emissioni industriali. Le indagini sono coordinate dal procuratore Sabrina Gambino, che mantiene il massimo riserbo. La crisi ambientale ha scatenato la protesta dei residenti, con decine di donne e madri scese in piazza e nella giornata di oggi come annunciato dal presidente della Regione Renato Schifani ci sarà un vertice in prefettura a Siracusa con tutte le autorità per fare il punto sui controlli eseguiti dall’Arpa.

Sul fronte parlamentare i senatori Daniela Ternullo (Forza Italia) e Antonio Nicita (Pd), entrambi siracusani, hanno annunciato un’interrogazione congiunta ai Ministri della Salute, delle Imprese e del Made in Italy e dell’Ambiente, citando «picchi di benzene, superamenti delle soglie di idrogeno solforato e prime criticità legate all’ozono» rilevati dalle centraline ambientali e chiedendo al Governo «accertamenti rapidi, rigorosi e trasparenti». I due parlamentari richiedono verifiche straordinarie sugli impianti, potenziamento del monitoraggio e aggiornamento degli studi epidemiologici sulle comunità residenti. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L’ex grillino Cancelleri torna come consulente alla Regione. Si occuperà di spopolamento
Leggi la notizia

La procura di Siracusa ha avviato un’indagine per accertare l’origine dei miasmi che da settimane interessano Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e parte del territorio di Siracusa. L’obiettivo è di verificare se vi siano state violazioni delle norme sulle emissioni industriali. Le indagini sono coordinate dal procuratore Sabrina Gambino, che mantiene il massimo riserbo. La crisi ambientale ha scatenato […]

Treno Pa-Ct, ancora fermo il lotto Catenanuova-Dittaino. Sindacati: «La politica vuole un’incompiuta?»
Leggi la notizia

La procura di Siracusa ha avviato un’indagine per accertare l’origine dei miasmi che da settimane interessano Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e parte del territorio di Siracusa. L’obiettivo è di verificare se vi siano state violazioni delle norme sulle emissioni industriali. Le indagini sono coordinate dal procuratore Sabrina Gambino, che mantiene il massimo riserbo. La crisi ambientale ha scatenato […]

L`oroscopo di Marco Amato

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze