Meteo in Sicilia: ultimi temporali prima del grande caldo. Trapani allagata dalla pioggia

03/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Con un meteo instabile per la Sicilia, un violento acquazzone ha riempito le strade di Trapani, subito allagata, e parte della provincia. I disagi più evidenti della pioggia breve ma molto intensa – si registrano nella zona del porto, dov’è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Così come della protezione civile a Erice, nella frazione Pizzolungo. Non si registrerebbero, però, danni a cose e persone. Seppur rimanga alta l’allerta per un meteo che promette temporali improvvisi.

La polemica a Trapani: colpa dei lavori per il Brt

L’allagamento del centro di Trapani, secondo alcuni, sarebbe dovuto ai lavori per la linea Brt (Bus Rapid Transit) in centro storico, prevista per metà luglio. Il cantiere della corsia – al centro della carreggiata – potrebbe avere fatto da diga, trattenendo l’acqua piovana. Almeno secondo diversi cittadini residenti nella zona e consiglieri d’opposizione, critici sul progetto.

Il meteo atteso in Sicilia

Proprio come successo a Trapani allagata, il meteo per oggi in Sicilia avvertiva di un tempo instabile, con acquazzoni da sparsi a isolati sia al mattino che nel pomeriggio. Miglioramento e schiarite sono attesi in serata e nottata, con temperature stabili o in calo. Per gli esperti, sarebbero gli ultimi temporali – anche estremi, con possibili nubifragi e grandinate – prima di un ritorno del caldo torrido nel fine settimana. Anche fino a 33-34 gradi in molte città.

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