Meteo, allerta gialla in Sicilia: previsti rovesci di forte intensità e temporali

Rovesci e temporali sparsi, previsti dalla tarda serata di oggi. Un Ferragosto di intenso caldo si trasformerà, secondo le previsioni, in una serata da bollino giallo per il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche. Colpa di un passaggio di aria instabile, che ha spinto il dipartimento della Protezione civile a emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni meteo, attesi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per domani, sabato 16 agosto, allerta gialla su gran parte della Sicilia. Il dipartimento di protezione civile regionale ha diramato un bollettino che prevede, per oggi, a partire dalle 16, «precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori sud-orientali». Domani, invece, l’allerta gialla si sposterà «sui settori tirrenici».