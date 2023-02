Catania, 21 flaconi di metadone in casa. Un 55enne finisce ai domiciliari

Un uomo pregiudicato di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché trovato in possesso di 21 flaconi di metadone da 20 milligrammi ciascuno con l’etichetta in parte cancellata e privi di lotto e dati di produzione. I flaconi sono stati trovati, nella camera da letto della sua abitazione (in via Sebastiano Catania) nascosti in due buste di plastica nel cassetto del comodino, durante una perquisizione. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.