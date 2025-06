Una 14enne violentata nel Messinese: arrestato un 31enne

Una ragazza di 14 anni è stata violentata nel Messinese. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Patti (in provincia di Messina), nei confronti di un uomo di 31 anni, accusato di violenza sessuale e violenza privata sulla 14enne. Secondo il racconto della vittima, l’uomo l’avrebbe contattata e poi l’avrebbe portata in un’abitazione abusando di lei dopo averla indotta a fumare dell’hashish. L’aggressore si sarebbe anche impossessato del cellulare della ragazza, in modo da impedirle di chiedere aiuto.