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Messina, investe una coppia sulla statale 113 e scappa: si cerca pirata della strada

07/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Pirata della strada investe una coppia 60enne sulla statale 113, a Messina, e scappa senza accertarsi delle loro condizioni né prestare soccorso. È successo ieri sera, in località Mortelle, dove un mezzo ha urtato la moto su cui viaggiavano i due, in direzione Palermo. Secondo la prima ricostruzione, si tratterebbe di un’auto di colore scuro, che si sarebbe immessa sulla statale uscendo da un’area di parcheggio. Gli investigatori stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per rintracciare elementi utili all’identificazione del mezzo e del suo conducente. La coppia, intanto, ferita in modo non grave – tra escoriazioni e contusioni – è stata trasportata all’ospedale Papardo di Messina.

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