Messina: omicidio di Mario Molinaro, fermato un vicino di casa

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita sabato scorso in una delle abitazioni del progetto Capacity a Fondo Saccà. La squadra mobile della città ha sottoposto a fermo Maurizio Salvatore Gravagna, 63 anni, catanese, accusato di omicidio. L’uomo è stato interrogato a lungo in Questura alla presenza del pm Giorgia Spiri e del suo legale, Antonio Centorrino. Un altro vicino di casa di Molinaro, Mario Orefice, 76 anni, è indagato con l’ipotesi di favoreggiamento.