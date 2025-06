Messina: minaccia la moglie con un martello, arrestato 67enne

Ha minacciato la moglie con un martello, costringendo la donna a rifugiarsi in un’altra stanza da dove ha chiamato la polizia, salvandosi. Gli agenti di Messina hanno arrestato un 67enne, colto in flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari aggravati. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo ubriaco, con il martello in mano, e hanno ricostruito un quadro di violenze e minacce subite dalla donna. I poliziotti lo hanno arrestato in flagranza e portato in carcere in attesa della convalida da parte del gip.