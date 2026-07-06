Messina, scontro tra furgone e scooter: 61enne in Rianimazione

Grave incidente vicino alla rampa per lo svincolo Messina Centro: furgone e scooter si scontrano, un 61enne finisce in Rianimazione. Non sono ancora chiare le cause del sinistro, ma di certo c’è il tamponamento in cui l’uomo in sella alle due ruote ha riportato un grave trauma cranico. Trasferito al pronto soccorso del Policlinico di Messina già intubato, il 61enne è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi e il sequestro dei due mezzi.