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Un gruppo online con quasi tremila persone per copiare agli esami di maturità 2026: dietro ci sarebbe una 22enne di Messina. La polizia ha perquisito la casa della ragazza su mandato della procura di Trieste. Che indaga sul caso dello spazio di messaggistica online per divulgare elaborati e soluzioni destinati a fare superare le prove dell’esame di stato appena celebrato. Lei è stata denunciata e il gruppo chiuso.

Il gruppo per i copioni

Due giorni prima delle prove scritte, gli investigatori hanno trovato il gruppo dal nome Maturità 2026. Con circa 2750 iscritti. Uno spazio ben organizzato, secondo argomenti e indirizzi scolastici, pronto per condividere informazioni, ma anche soluzioni alle tracce. L’indagine ha permesso di risalire all’utenza telefonica che gestiva il gruppo: quella della 22enne di Messina, appunto. Ma diversi iscritti condividevano le soluzioni della seconda prova, che lei si sarebbe occupata di riorganizzare e rendere fruibili sulla piattaforma di messaggistica.