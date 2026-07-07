Foto generata con AI

Da Messina il gruppo online nazionale per copiare agli esami di maturità

07/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un gruppo online con quasi tremila persone per copiare agli esami di maturità 2026: dietro ci sarebbe una 22enne di Messina. La polizia ha perquisito la casa della ragazza su mandato della procura di Trieste. Che indaga sul caso dello spazio di messaggistica online per divulgare elaborati e soluzioni destinati a fare superare le prove dell’esame di stato appena celebrato. Lei è stata denunciata e il gruppo chiuso.

Il gruppo per i copioni

Due giorni prima delle prove scritte, gli investigatori hanno trovato il gruppo dal nome Maturità 2026. Con circa 2750 iscritti. Uno spazio ben organizzato, secondo argomenti e indirizzi scolastici, pronto per condividere informazioni, ma anche soluzioni alle tracce. L’indagine ha permesso di risalire all’utenza telefonica che gestiva il gruppo: quella della 22enne di Messina, appunto. Ma diversi iscritti condividevano le soluzioni della seconda prova, che lei si sarebbe occupata di riorganizzare e rendere fruibili sulla piattaforma di messaggistica.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze