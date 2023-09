Messina, alla guida senza patente e con la droga in macchina

Un 20enne è stato arrestato dai carabinieri di Messina, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giovane è stato notato dai militari mentre si trovava alla guida di una macchina nella zona sud del capoluogo peloritano. Dopo averlo controllato, il ragazzo è stato scoperto senza la patente di guida poiché mai conseguita e per tale ragione è stato multato. Ma non finisce qui. L’atteggiamento assunto dal 20enne durante il controllo ha spinto i militari ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale e veicolare che ha portato alla scoperta di due dosi di marijuana e un involucro in sottovuoto con dentro quasi due chili della stessa sostanza. Il tutto nascosto all’interno dell’auto dove sono stati trovati anche 1.270 euro. La droga e i soldi sono stati sequestrati. Il 20enne, invece, una volta arrestato, è stato portato al carcere di Messina Gazzi.