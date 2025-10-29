Foto di G.Maps

Una donna è stata investita in via Giuseppe La Farina, a Messina. Secondo quanto riporta il sito stampalibera si tratterebbe di una collaboratrice scolastica dell’istituto tecnico nautico Caio Duilio. A travolgerla un ciclomotore il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Stando alle prime informazioni l’impatto è avvenuto sulle strisce pedonali, mentre la donna stava attraversando la strada. Sul posto la polizia e i vigili urbani. Le condizioni della vittima del sinistro sono gravi.