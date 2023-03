Messina: carenze igienico-sanitarie in una Rsa per anziani e disabili, denunciata la titolare

Infiltrazioni di acqua piovana, crepe sulle pareti e mancanza di pannelli nel controsoffitto. È quanto i carabinieri del Nas hanno trovato durante un controllo in una Rsa per anziani e disabili a Messina. Alla fine delle ispezioni da cui sono emerse delle carenze igienico sanitarie all’interno della residenza sanitaria assistenziale, la titolare è stata denunciata per violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I carabinieri informeranno l’autorità sanitaria che provvederà a impartire le prescrizioni di tempo per il rispristino dello stato dei luoghi.