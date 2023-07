Matteo Messina Denaro è stato ricoverato in ospedale

Il boss Matteo Messina Denaro è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute dovuti agli effetti collaterali della chemioterapia a cui è sottoposto per il tumore al colon da cui è affetto. L’ex superlatitante di Cosa nostra – arrestato il 16 gennaio alla clinica privata La Maddalena di Palermo – dopo alcuni controlli in ospedale, è già stato riportato nella sua cella nel carcere di massima sicurezza de L’Aquila dove è detenuto in regime di 41bis.