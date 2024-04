Messina, la droga nascosta nella cappa della cucina: due uomini denunciati dai carabinieri

Foto di Erik Mclean su Unsplash

Hanno nascosto la droga nella cappa della cucina. A Messina un 26enne e un 34enne, già noti alla forze dell’ordine, sono stati denunciati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno trovato 30 grammi di hashish in un mobile a casa del 34enne e più di 50 grammi di marijuana nascosti nella cappa della cucina dell’appartamento del 26enne. In entrambe le abitazioni è stato trovato anche materiale per il confezionamento delle dosi. La droga sequestrata è stata inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio.