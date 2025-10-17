Foto di carabinieri

Droga, pistole con matricola abrasa e centinaia di munizioni. L’arsenale è stato scoperto dai carabinieri durante un controllo nel rione Mangialupi, a Messina. Le armi erano nella disponibilità di un 53enne, che le nascondeva all’interno della propria abitazione. Oltre alle pistole i militari hanno trovato 200 cartucce di vario calibro, 350 grammi di marijuana e 340 grammi di cocaina. Insieme alla droga anche materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Controlli anche nel quartiere Camaro

In questa porzione della città i militari hanno fermato un’autovettura condotta da un 25enne, il quale – manifestando un insolito nervosismo – è stato sottoposto a perquisizione. A bordo del veicolo c’erano oltre 2 chilogrammi di cocaina (suddivisi in tre confezioni), nonché una somma di 480 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Le pistole con matricola abrasa e la droga saranno consegnate ai carabinieri del RIS di Messina per le analisi balistiche e di laboratorio.