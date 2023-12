Messina, abusi sessuali sull’alunno minorenne in cambio di regali costosi: in carcere un professore

In carcere un 35enne, professore dell’istituto scolastico superiore IACI (Messina), indagato per atti sessuali con minorenne. Tutto è partito lo scorso ottobre dalla denuncia della madre del ragazzo. Dalle indagini è emerso che, da gennaio di quest’anno, il professore avrebbe commesso atti sessuali con il giovane in cambio di denaro e regali. Il docente avrebbe prima chiesto al ragazzo delle foto e dei video che lo ritraevano e poi lo avrebbe indotto a subire atti sessuali, dietro il corrispettivo anche di costosi regali, tra cui due scooter, due cellulari e una playstation. Il docente è stato portato nella casa circondariale di Messina Gazzi.