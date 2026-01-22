Alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute presso il molo dell’Acquasanta a Palermo per la messa in sicurezza preventiva di quattro serbatoi contenenti idrocarburi. Le mareggiate dei giorni scorsi hanno infatti causato il danneggiamento del molo e dei muri contenitivi a protezione dei serbatoi.

Il personale dei vigili del fuoco intervenuto, appartenente al nucleo NBCR, specializzato nelle operazioni di travaso di idrocarburi e sostanze pericolose, ha travasato circa 20.000 litri tra benzina e gasolio. Le operazioni si sono concluse intorno le 18.00. Sul posto presente anche personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.