Messa in sicurezza preventiva di 4 serbatoi di idrocarburi al porto dell’Acquasanta

22/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute presso il molo dell’Acquasanta a Palermo per la messa in sicurezza preventiva di quattro serbatoi contenenti idrocarburi. Le mareggiate dei giorni scorsi hanno infatti causato il danneggiamento del molo e dei muri contenitivi a protezione dei serbatoi.

Il personale dei vigili del fuoco intervenuto, appartenente al nucleo NBCR, specializzato nelle operazioni di travaso di idrocarburi e sostanze pericolose, ha travasato circa 20.000 litri tra benzina e gasolio. Le operazioni si sono concluse intorno le 18.00. Sul posto presente anche personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze