Mediterraria Expo 2024, Catania accoglie la cultura enogastronomica

Piazza università, a Catania, ospiterà dal 18 al 20 settembre 2024 la quarta edizione di MEDITERRARIA EXPO, il salone dell’enogastronomia. L’evento, che mette in rete le eccellenze siciliane con buyer e operatori da tutta Italia, offrirà un’esperienza immersiva tra show cooking, masterclass, cene esclusive e momenti di confronto su agricoltura, cibo sano, sostenibilità e innovazione. La conferenza stampa di presentazione di questa nuova edizione si terrà venerdì 13 settembre alle 10.30 presso il prestigioso palazzo ESA, sede della Regione Siciliana. L’evento si svolgerà sotto il patrocinio della Regione Siciliana, degli Assessorati regionali all’Agricoltura e alle Attività Produttive, del Comune di Catania e della Città Metropolitana di Catania. Al centro della manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier di Catania, l’Università degli Studi di Catania e gli Istituti Alberghieri E. Fermi – F. Eredia e Karol Wojtyla, ci saranno ancora una volta aziende e produttori, con un’ampia area espositiva, incontri B2B e B2C, masterclass, show cooking e convegni.

La manifestazione, con il suo nuovo format dinamico e moderno, rappresenta l’occasione per celebrare la recente designazione della Sicilia come “Regione Europea della Gastronomia 2025”, il primo riconoscimento internazionale di questo tipo conferito in Italia dall’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism.

Questo prestigioso titolo evidenzia la ricchezza culturale e gastronomica dell’isola, nota per le sue influenze mediterranee, arabe, normanne e spagnole. MEDITERRARIA EXPO si trasformerà in un itinerario dalle radici profonde attraverso sapori primordiali come quelli dei grani antichi siciliani, fino alle nuove contaminazioni e alla bellezza delle fusioni con altri territori.

Tra i temi caldi di questa edizione vi è infatti il connubio gastronomico con le altre regioni italiane. Nel 2024 la Sicilia abbraccerà la Liguria. Sul palco, Manuela Grippi, presentatrice e attrice, e Caterina Lo Casto, food writer e comunicatrice del cibo, parleranno di prodotti del Mediterraneo, di Sicilia, Liguria, di cultura del cibo e di mare, il tratto d’unione tra le due regioni. Un ponte tra passato e futuro, che si svela boccone dopo boccone, sorso dopo sorso, in una visione inedita della Sicilia e delle sue sfaccettature più profonde. Un dialogo che culminerà negli show cooking di Marco Baglieri, una stella Michelin del Ristorante Crocifisso di Noto, e di Ivano Ricchebono, una stella Michelin di The Cook Restaurant di Genova. Un ricco programma di 12 Masterclass esplorerà le eccellenze agroalimentari siciliane, con protagonisti oli EVO, grani antichi e vini del territorio. Esperti come Alessandro Scuderi, Maria Grazia Barbagallo, Alessandro Carrubba, Antonio Barbera, Claudio Di Maria e Federica Milazzo, guideranno i partecipanti in un viaggio tra identità, sostenibilità e tradizione. Tra i temi trattati, la valorizzazione dell’olio Nocellara dell’Etna, il Marsala in chiave contemporanea, i vitigni reliquia dell’Etna, il riso e le segale, i grani antichi e l’affascinante confronto tra Sicilia e Liguria attraverso olio e vino.

La manifestazione è arricchita quest’anno da Cene Experience e aperitivi con tre serate di alta cucina il 18 e il 20 presso palazzo Sangiorgio e il 19 presso Grand Hotel Baia Verde. La prima serata, inaugurata da Marco Baglieri al Sangiorgio, sarà un’esplorazione profonda di terra e prodotti di Sicilia, in collaborazione con lo Chef resident Jonathan Mirabella e la presenza di AIS Catania per approfondire il mondo vino. La Sicilia guardata con occhi liguri, nella seconda cena per la serata vista mare presso il Grand Hotel Baia Verde, sarà raccontata da Ivano Ricchebono e Giuseppe Danile con la presentazione di fusioni tra le due regioni protagoniste. Con la terza Dinner Experience si tornerà al centro storico a Palazzo Sangiorgio, per un altro assaggio di Sicilia, remixata questa volta dagli chef Ricchebono e Mirabella. La manifestazione offrirà anche un ricco programma convegnistico con diversi appuntamenti presso la Sala delle Scuderie del Castello Ursino di Catania.

Mercoledì 18 settembre è previsto un importante appuntamento per affrontare il tema della siccità dei terreni agricoli siciliani e le soluzioni integrate grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Giovedì 19 si parlerà delle nuove soluzioni per gli imprenditori agricoli che mirano all’efficienza energetica con un approfondimento sul nuovo Bando del PNRR sull’Agrisolare che prevede una dotazione di 250 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno. La giornata di venerdì 20 settembre sarà dedicata alla presentazione del progetto Slow Food Travel Etna-Catania che promuove un turismo sostenibile attraverso un percorso che coniuga cibo di qualità con le bellezze del territorio, seguito dall’incontro “Conoscere per non sprecare”, focalizzato sulla lotta contro lo spreco alimentare e la promozione di un’alimentazione sana e sostenibile. MEDITERRARIA EXPO 2024 si conferma così come un appuntamento imperdibile, dove la Sicilia si racconta attraverso il cibo, il vino e l’agricoltura, con uno sguardo al futuro e alle sfide dell’innovazione e della sostenibilità.