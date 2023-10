Catania: fermati con mazze e spranghe di ferro, denunciati due giovani

La polizia di Catania ha denunciato in stato di libertà 2 giovani per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Nello specifico, durante il servizio di controllo del territorio nel quartiere Cibali, gli agenti hanno notato in via Cibele uno scooter con a bordo i due ragazzi. Fermati per un controllo, i due sono stati trovati in possesso di una mazza e una spranga di ferro. Per tale ragione, gli oggetti venivano sequestrati e i due soggetti deferiti in stato di libertà.