Mazzarino, sequestrata una discarica abusiva a cielo aperto. Due denunce

Il percorso di un camion seguito da un elicottero dei carabinieri. Così si è arrivati al sequestro di un’area in via Castelvecchio a Mazzarino (in provincia di Caltanissetta) che era stata trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto. Dopo gli accertamenti, due persone sono state denunciate: si tratta di un operaio 53enne che era alla guida del camion e che è il proprietario del sito e di un 36enne che è il titolare di un’impresa edile. Per tutti e due l’accusa è di smaltimento illecito di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva.

L’area di circa 1500 metri quadrati e il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti sono stati sequestrati. Gli accertamenti hanno consentito di documentare che il terreno interessato era nascosto da cancelli e difficilmente visibile percorrendo la strada. All’interno sono stati trovati rifiuti di ogni tipo: scarti di lavorazioni edili, materiale di risulta, inerti, sacchi di immondizia, pneumatici, materiale ferroso.