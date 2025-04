Due pacemaker miniaturizzati e senza fili sono stati impianti su due pazienti affetti da malattie cardiologiche all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Le operazioni, che sono le prime a essere state eseguite in provincia di Trapani, sono state possibili grazie al lavoro della squadra del direttore della unità operativa di Cardiologia Michele Gabriele.

I due strumenti impiantati, arrivano a essere fino a dieci volte più piccoli dei pacemaker tradizionali tramite l’inserimento di elettrodi di stimolazione, batteria e processori in una piccola capsula che viene posizionata direttamente all’interno del ventricolo destro del cuore con una procedura mini-invasiva utilizzando la vena femorale, attraverso uno speciale introduttore. La procedura viene eseguita in anestesia locale non lasciando cicatrici esterne e non richiedendo, inoltre, la creazione di una cosiddetta tasca prepettorale sottocutanea.

«L’acquisto dei pacemaker miniaturizzati senza fili – commenta Gabriele – è stato possibile con un gioco di squadra tra la direzione strategica aziendale, la responsabile della farmacia ospedaliera Antonella Lombardo e il direttore amministrativo del presidio Giuseppe Sammaritano, per garantire le migliori cure e poter arrivare prontamente alla guarigione dei nostri pazienti». Nello stesso ospedale, dallo scorso settembre, si sono potuti effettuare diversi interventi in settori particolari della Cardiologia grazie alla nuova sala operatoria e a un angiografo di ultima generazione. L’obiettivo è quello di ridurre gli indici di fuga dei pazienti ed essere attrattivi per le nuove generazioni.