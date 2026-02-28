Mazara del Vallo, morto in cantiere operaio 50enne

Foto d'archivio

Ancora un incidente sul lavoro: Francesco Greco, operaio 50enne, è morto ieri in un cantiere di Mazara del Vallo, nel Trapanese. La notizia arriva poco dopo quella della morte di un lavoratore 60enne in un’azienda agrumicola nel Messinese. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dal sindaco Salvatore Quinci: «In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d’ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, ma una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni». E sul caso è stata aperta un’indagine, affidata ai carabinieri. «Ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l’intera comunità – afferma il segretario della Uil Trapani Tommaso Macaddino – e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare».