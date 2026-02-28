Foto d'archivio

Mazara del Vallo, morto in cantiere operaio 50enne

28/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora un incidente sul lavoro: Francesco Greco, operaio 50enne, è morto ieri in un cantiere di Mazara del Vallo, nel Trapanese. La notizia arriva poco dopo quella della morte di un lavoratore 60enne in un’azienda agrumicola nel Messinese. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dal sindaco Salvatore Quinci: «In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d’ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, ma una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni». E sul caso è stata aperta un’indagine, affidata ai carabinieri. «Ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l’intera comunità – afferma il segretario della Uil Trapani Tommaso Macaddino – e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
Leggi la notizia

Ancora un incidente sul lavoro: Francesco Greco, operaio 50enne, è morto ieri in un cantiere di Mazara del Vallo, nel Trapanese. La notizia arriva poco dopo quella della morte di un lavoratore 60enne in un’azienda agrumicola nel Messinese. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dal sindaco Salvatore Quinci: «In momenti come questo mancano le parole. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 marzo 2026
di

Una settimana, la prima di marzo, da lunedì 2, splendida per molti segni zodiacali, con un oroscopo speciale. In particolare Pesci, Scorpione e Cancro. E, a seguire, anche l’Acquario, che si esprime con grande fantasia e si innamora. La Bilancia non si accontenta ma cerca ancora dell’altro, mentre i Gemelli diminuiscono la velocità. I Leone […]

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze