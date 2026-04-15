Minacce al compagno della madre, arrestato un 36enne di Capaci

Foto di Dario De Luca

I carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Palermo su richiesta della procura, nei confronti di un 36enne di Capaci accusato di atti persecutori, danneggiamento seguito da incendio e violazione di domicilio.

La ricostruzione dei fatti

L’uomo, spesso ubriaco, avrebbe perseguitato il compagno della madre, minacciandolo e costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita. La vittima infatti aveva smesso di uscire di casa la sera per paura di essere aggredita e evitava di lasciare incustodita la casa per timore che il 36enne potesse entrare alla ricerca di denaro e appiccare un incendio come già fatto in passato con l’auto della vittima.