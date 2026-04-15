Randazzo, incendia un furgone per dissidi di vicinato: denunciato

Foto di carabinieri

L’intervento dei carabinieri della stazione di Randazzo, in provincia di Catania, ha permesso di individuare il presunto autore dell’incendio di un furgone, un 53enne residente in paese, denunciato per danneggiamento. Gli accertamenti hanno subito evidenziato la natura dolosa del rogo: il fuoco era partito dalla ruota posteriore destra del veicolo, propagandosi progressivamente al resto del mezzo.

Incendia un furgone a Randazzo: le indagini

Da qui l’avvio delle indagini, condotte anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati hanno consentito di ricostruire la dinamica: nelle ore notturne, un uomo si sarebbe avvicinato al furgone, si sarebbe abbassato in prossimità della ruota e ha appiccato le fiamme, allontanandosi subito dopo.

Determinante anche la collaborazione del proprietario del mezzo, che ha presentato una querela fornendo elementi utili agli investigatori. Alla base del gesto, secondo quanto emerso, ci sarebbero dissidi legati alla presenza del veicolo, parcheggiato da circa dieci giorni vicino all’abitazione dell’indagato.