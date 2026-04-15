Una lite tra vicini di casa, a Caltanissetta, si è trasformata in un tentato omicidio. Il fatto è avvenuto in contrada Iuculia nei giorni scorsi ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi dalle forze dell’ordine. In manette è finito un 62enne. L’uomo, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe sparato due colpi di fucile contro il vicino, colpendolo al fianco destro.

Lite tra vicini a Caltanissetta: l’intervento della polizia

La polizia è intervenuta sul posto dopo una telefonata alla sala operativa della questura fatta proprio dal 62enne. L’uomo ha raccontato che un suo vicino di casa si trovava nei pressi della sua abitazione armato di bastone. I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno notato un uomo, successivamente individuato nel vicino di casa, a torso nudo con una ferita nel lato destro del torace. La vittima è stata accompagnata al Pronto soccorso da alcuni familiari e gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Il sessantaduenne, che ha dato l’allarme, dopo un primo momento nel corso del quale ha tentato di nascondere ai poliziotti di aver usato l’arma da fuoco, ha riferito che, poco prima, il suo vicino di casa si era presentato sotto la sua abitazione ubriaco e, armato di bastone, aveva danneggiato lunotto termico e finestrini della propria auto. In seguito, secondo il racconto del 62enne, l’uomo aveva infranto i vetri di una porta finestra e si era introdotto in casa. Una volta dentro aveva raggiunto il piano superiore dove si trovava il sessantaduenne, che a quel punto ha esploso i colpi di fucile contro il vicino colpendolo di striscio al fianco destro.

Il 62enne si trova agli arresti domiciliari

Il sessantaduenne è stato accompagnato nel carcere di Caltanissetta e il gip ha convalidato l’arresto, disponendo però i domiciliari con braccialetto elettronico in relazione al solo delitto di detenzione di arma da fuoco. Anche la vittima, che si trova ricoverata in ospedale con trenta giorni di prognosi, è stata denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio.