Mazara del Vallo, allontanato da casa per maltrattamenti alla madre, prova a rientrare lo stesso giorno: arrestato 34enne

Era stato allontanato da casa con l’accusa di maltrattamenti e sottoposto al divieto di avvicinare la madre. Prescrizione violata da un uomo di 34 anni che per questo è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Il caso è nato dopo la denuncia della donna, stanca di subire le aggressioni verbali e fisiche del figlio tossicodipendente con conviveva con lei. Denunciato per maltrattamenti in famiglia, l’uomo era stato allontanato dalla casa familiare e aveva ricevuto il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, cioè la madre. Nonostante questo, lo stesso giorno, il 34enne si è ripresentato a casa. A quel punto la madre, spaventata, è corsa in strada e ha chiamato il numero di emergenza 112. All’arrivo, i poliziotti hanno trovato l’uomo ancora in caso, arrestandolo così in flagranza di reato. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.