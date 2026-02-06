A causa di un tamponamento che ha coinvolto un mezzo pesante, un furgone e tre auto è al momento bloccata la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi dello svincolo di Bagheria, al chilometro 5,900. Il mezzo pesante si è ribaltato.

Cinque i feriti nel tamponamento. L’Anas sta predisponendo un’uscita obbligatoria allo svincolo di Villabate per i veicoli che viaggiano in direzione del capoluogo etneo. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia stradale.