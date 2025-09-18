La due giorni di Maurizio Landini a Catania: dall’assemblea Cgil al corteo per Gaza. Sabato il confronto sul suo libro

Una due giorni per parlare di diritti. Al lavoro, ma non solo, manifestando contro l’emergenza a Gaza. Sarà questa la cifra della presenza a Catania di Maurizio Landini, segretario generale Cgil. Dopo l’assemblea delle assemblee generali della Cgil Sicilia – prevista per le 9.30 all’hotel Sheraton -, sarà la volta della manifestazione contro il massacro in corso in Palestina. Stabilita a livello nazionale dal sindacato, a Catania il concentramento è previsto a partire dalle 15.30 in piazza Università: da lì partirà il corteo verso piazza Castello Ursino, dove si terrà l’intervento pubblico di Landini. «La pace viene prima di tutto – commenta il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – Quello che accade è disumano e inaccettabile. Il governo italiano e l’Europa escano dal letargo. Il percorso di sviluppo della nostra regione e del Paese non può prescindere dalle iniziative per la pace – conclude Mannino – Le due cose vanno di pari passo e altrettanto fa la nostra mobilitazione».

Per l’indomani, sabato alle 10 a palazzo Scammacca, è previsto invece il confronto a partire dal libro del segretario nazionale: Un’altra storia, il racconto dell’infanzia e della formazione di Landini, in cui valori, aspirazioni e lotte sindacali – ma anche errori – emergono dalla narrazione pubblica e teorica, per incarnarsi e raccontarsi attraverso il privato e l’esempio quotidiano. Un libro scritto per i giovani e ragionato sabato insieme a loro. Parteciperanno, infatti, Gianluca Sunzeri, del coordinamento giovani Cgil Palermo; Giulia Renda, coordinatrice Udu Catania; Fabiana Aloisi, delegata Filt Messina e lavoratrice di Trenitalia; Luigi Nicolosi, dell’associazione universitaria Koinè Catania; e Giuseppe Trovato, coordinatore del laboratorio Generazione Sicilia. Modererà l’incontro la direttrice di MeridioNews, Claudia Campese.