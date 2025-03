Matteo Messina Denaro, condannata a quattro anni e otto mesi la figlia della sua amante

Il giudice per l’udienza preliminare di Palermo ha condannato a quattro anni e otto mesi e a un anno di libertà vigilata Martina Gentile, figlia dell’insegnante Laura Bonafede, storica compagna di Matteo Messina Denaro. Gentile, ritenuta pedina fondamentale della rete di assistenza al latitante, era accusata di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Per Gentile l’accusa è di avere assunto il ruolo di postina, smistando la corrispondenza del boss per mesi, di averlo incontrato durante la latitanza e di essere una sua fedelissima emissaria.