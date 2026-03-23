Nel pomeriggio di ieri, un masso di grandi dimensioni si è distaccato dalla Timpa di Acireale. Dopo essersi staccato dalla parete rocciosa, il masso è precipitato lungo il costone fino a raggiungere un’area privata. Una zona adibita a parcheggio in via Grotta delle Colombe, nella frazione di Santa Maria La Scala, ad Acireale (nel Catanese). Fortunatamente non si registrano feriti.

Strada chiusa dopo il distacco del masso dalla Timpa di Acireale

A seguito dell’evento, l’amministrazione comunale ha disposto l’immediata chiusura al transito del tratto di strada interessato. Inoltre, ha inoltrato una richiesta urgente al dipartimento regionale della Protezione civile per un sopralluogo tecnico. Un intervento finalizzato a verificare la stabilità del costone roccioso, valutare il rischio di ulteriori distacchi e individuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza. Oltre a definire le condizioni per una possibile riapertura della viabilità.

Le parole del sindaco

«Ieri pomeriggio un masso di dimensioni importanti è rotolato giù dalla nostra Timpa fermandosi in un terrazzamento più ampio. Per fortuna non ci sono danni a persone». Così ha scritto il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo in un comunicato che è stato pubblicato e diffuso anche attraverso i social.

«Sono già state avviate le operazioni necessarie, ma attendiamo l’intervento del dipartimento regionale. Il sopralluogo è previsto per domani mattina alle 9.30, quando saranno effettuate le verifiche del costone e valutate le eventuali misure da adottare. Ringrazio – ha aggiunto il primo cittadino – i vigili del fuoco, la protezione civile e il corpo della nostra polizia locale, sempre pronti, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime attività di controllo», ha concluso il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo.