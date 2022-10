Mascali, non rispetta divieto di avvicinamento alla ex e finisce ai domiciliari con il braccialetto

Dal divieto di avvicinamento agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L’aggravamento della misura – eseguita dai carabinieri di Mascali – è arrivata per un catanese di 68 anni indagato per violenza privata e violazione di domicilio nei confronti della ex compagna.

Sottoposto da luglio al divieto di avvicinamento a meno di cento metri dalla donna, il 68enne non lo avrebbe rispettato. Nonostante il dispositivo di controllo elettronico che gli era già stato applicato, l’uomo si sarebbe comunque avvicinato più volte alla sua ex convivente 55enne di Mascali e ai suoi figli solo per controllarli e insultarli. È stata la donna a sporgere un’ulteriore denuncia ai carabinieri.