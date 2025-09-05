Mascali, minaccia il vicino con una pistola per gelosia: denunciato 60enne

Mattinata di tensione a Mascali, dove un banale sospetto di gelosia ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un 60enne già noto alle forze dell’ordine avrebbe fatto irruzione in casa del vicino 64enne, afferrandolo per il collo e puntandogli contro una pistola, convinto che l’uomo avesse intrattenuto una relazione con la sua fidanzata. Il 64enne, pur spaventato, è riuscito a divincolarsi e a respingere l’aggressore, che è fuggito lanciandogli addosso l’arma.

Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno subito allertato la centrale operativa dei carabinieri di Giarre. Una pattuglia della stazione di Mascali ha intercettato e bloccato il 60enne nelle vicinanze dell’abitazione. Dopo il sopralluogo, i militari hanno scoperto che la pistola non era vera, ma una replica ad aria compressa. Ciò nonostante, per la gravità dell’episodio, l’uomo è stato denunciato per minacce.

