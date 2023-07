Marzamemi, perseguita la donna di cui si è invaghito e picchia il marito

Avrebbe minacciato e perseguitato la donna di cui si era invaghito fino ad arrivare a picchiare il marito. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 25enne di origine nigeriana ma residente a Marzamemi, il borgo marinaro che è frazione dei comuni di Noto e di Pachino, nel Siracusano. Il giovane è accusato di atti persecutori e lesioni personali. I militari sono intervenuti durante un’aggressione in un parcheggio. Nonostante fosse già stato denunciato dalla vittima, il 25enne si sarebbe appostato in più occasioni nella zona della sua abitazione, minacciando anche i familiari. L’uomo è stato portato nel carcere di Cavadonna a Siracusa.