Marzamemi, morto il commerciante colto da malore durante la rissa del 2 giugno

07/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È morto nelle scorse ore il commerciante sessantenne che, nella tarda serata del 2 giugno, era stato colto da un malore mentre a pochi metri dalla sua attività commerciale era in corso la maxi rissa scoppiata nel centro di Marzamemi. L’uomo era stato immediatamente soccorso, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso.

La rissa che aveva sconvolto il borgo

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una violenta lite tra gruppi di giovani avrebbe coinvolto decine di persone. Le indagini della polizia hanno portato alla denuncia di nove giovani ritenuti coinvolti nei disordini. Alla base dello scontro ci sarebbe stato un motivo banale: il rifiuto di prestare un accendino.

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