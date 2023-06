Marzamemi: controlli antidroga, un denunciato e un segnalato

Un giovane di 19 anni denunciato per possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e un altro, suo coetaneo, segnalato all’autorità amministrativa competente per possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale. È il bilancio dei mirati controlli antidroga disposti dal questore di Siracusa nel borgo turistico di Marzamemi, frazione di Pachino, in occasione del 2 giugno, prevedendo una massiccia affluenza di persone. Il primo ragazzo, che lavorava come cameriere in una panineria del borgo marinaro, è stato sorpreso dagli agenti mentre cercava di occultare un pacchetto di sigarette con all’interno 5,4 grammi di cocaina e 250 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.