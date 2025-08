Marsala, scontro tra tre auto all’alba: sette feriti, uno è grave

Sette giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni critiche, in un incidente stradale avvenuto poco prima dell’alba in via Trapani, a Marsala, nei pressi dell’istituto agrario-alberghiero Abele Damiani. Secondo una prima ricostruzione, due auto lanciate ad alta velocità e dirette verso il centro cittadino si sono scontrate con una terza vettura, a bordo della quale viaggiavano alcune ragazze che stavano facendo ritorno a casa.

L’impatto è stato violento e improvviso, in una zona priva di illuminazione pubblica, contribuendo a rendere la collisione ancora più pericolosa. Diverse le persone rimaste ferite, con traumi multipli: uno dei giovani è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, ma al Pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino si è registrata un’immediata criticità: un solo medico era presente di turno, mentre i pazienti attendevano di essere sottoposti a Tac per valutare i traumi cranici riportati nell’impatto. I carabinieri hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica e le responsabilità dell’incidente. Tutti i conducenti sono stati sottoposti ad alcol test. Le condizioni del ferito più grave vengono costantemente monitorate dal personale sanitario.