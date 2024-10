Accoltella il rivale in amore: arrestato un 20enne a Marsala

Un 20enne è stato arrestato dalla polizia a Marsala, in provincia di Trapani, con l’accusa di tentato omicidio: nella notte tra il 4 e il 5 settembre avrebbe accoltellato un suo coetaneo. Il fatto sarebbe avvenuto nel quartiere Sappusi e il giovane sarebbe stato fermato dopo la segnalazione della vittima. Dopo l’accoltellamento, la vittima è stata trovata in una pozza di sangue con diverse ferite da arma da taglio al petto e alla schiena: per questo è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Marsala.

Le indagini si sono concentrate sulla sfera privata della vittima e avrebbero permesso di accertare che quella sera il ragazzo avrebbe dovuto incontrare una giovane che pare frequentasse da qualche tempo. All’appuntamento, però, si sarebbe presentato il fidanzato della ragazza; ne sarebbe nata una lite, poi degenerata nell’accoltellamento. A distanza di 48 ore dal fatto la polizia ha eseguito il fermo di indiziato di delitto del presunto autore dell’accoltellamento, un giovane senza precedenti penali. La procura di Marsala ha richiesto e ottenuto la convalida del fermo e la carcerazione preventiva del ventenne nel carcere di Trapani.