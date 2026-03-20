Lui le fa un complimento non richiesto, lei lo prende a borsettate e scoppia la rissa. Succede a Marineo, nel Palermitano, dove i carabinieri hanno denunciato quattro persone – tre uomini e una donna -, tra i 25 e i 45 anni. Luogo della vicenda è un negozio del centro, dove sarebbe scoppiata la collutazione che ha coinvolto circa 15 persone. Tutto sarebbe nato dall’apprezzamento indesiderato di un giovane nei confronti di una ragazza. Che ha reagito, colpendolo con la propria borsa. A quel punto, gli animi si sono scaldati in entrambi i gruppi che accompagnavano i due protagonisti. Ma tra i denunciati c’è anche un estraneo: entrato nella rissa dopo che qualcuno, nei tafferugli, ha danneggiato lo specchietto della sua auto. All’arrivo dei carabinieri, la situazione è stata riportata alla calma. Chiamato anche il personale del 118, per medicare le lievi lesioni dei partecipanti alla rissa. I quali, però, hanno rifiutato le cure.