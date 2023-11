Nascondeva la marijuana nel sottoscala. Un arresto a Santo Stefano di Camastra

Un 58enne di Santo Stefano di Camastra (Messina) è stato arrestato in flagranza dai carabinieri in quanto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A destare i sospetti dei militari sono stati i movimenti dell’uomo negli ultimi giorni, spesso in compagnia di ragazzi assuntori di droghe.

Inoltre, durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati oltre 75 grammi di marijuana e un bilancino di precisione utilizzato per la preparazione delle dosi, nascosti nel sottoscala. La droga è stata sequestrata insieme al bilancino, mentre il 58enne è stato arrestato e si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.