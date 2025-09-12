Marianopoli, 47enne arrestato con oltre 600 grammi di marijuana

12/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri della compagnia di Mussomeli, con il supporto del nucleo Cinofili di Palermo, hanno arrestato un 47enne del posto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga. L’uomo, che aveva da poco concluso un periodo di detenzione domiciliare per altri reati, è stato trovato in possesso di quasi 620 grammi di marijuana suddivisa in due involucri.

La perquisizione è scattata direttamente nella sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto la sostanza stupefacente, subito sequestrata. L’arrestato, su disposizione della procura di Caltanissetta, è stato condotto nella casa circondariale della città. Il gip del tribunale, su richiesta della procura, ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la misura del coprifuoco domiciliare dalle 21 alle 7. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo predisposto dal comando provinciale dei carabinieri di Caltanissetta per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa sul territorio.

