Foto Antonio Mobilia

Mareneve, incidente stradale con tre motociclette coinvolte. Centauro in condizioni gravi

Tre moto di grossa cilindrata sono rimaste coinvolte in un’incidente stradale. Il sinistro si è verificato lungo la strada regionale Maraneve che da Linguaglossa conduce fino a piano Provenzana, sull’Etna. Sul posto il 118 e i carabinieri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica. Uno dei tre centauri sarebbe in gravi condizioni.