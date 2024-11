Maratona di Palermo, tutte le strade chiuse al traffico il 16 e il 17 novembre

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emesso la ordinanza n.1305 che determina la temporanea limitazione della circolazione veicolare e della sosta nelle vie e piazze cittadine Interessate dal passaggio della XXIX Maratona Città di Palermo in programma il prossimo 17 novembre.

Nel dettaglio:

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.30, E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE.

VIA DELLA LIBERTÀ : tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e le piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale;

PIAZZA VITTORIO VENETO: tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere che sarà transennato, e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia;

PIAZZA LEONI: intera piazza;

VIALE DEL FANTE: tratto compreso tra la Via Cassarà e la Piazza Leoni.

VIA DELL’ARTIGLIERE: intero tratto – entrambe le carreggiate;

VIA DEL GRANATIERE: intero tratto compreso tra piazza V. Veneto e Via G.le Di Giorgio;

VIALE DIANA: tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i varchi e le stradelle interne al Parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA DELLA FAVORITA: intero tratto;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA: tratto compreso tra viale Diana (Tenuta Real Favorita) e via Mater Dolorosa; tratto compreso tra la via Mater dolorosa e Viale Ercole direzione Palermo; i veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro, percorrendo la via Mater Dolorosa;

VIALE ERCOLE: intero tratto – compreso il prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al Piazzale antistante la Palazzina Cinese, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIA IMPERATORE FEDERICO: I veicoli all’intersezione con piazza Don Bosco dovranno svoltare a sinistra per via Sampolo;

VIALE DEL FANTE: i veicoli provenienti da Villa Niscemi direzione Piazza Leoni, dovranno svoltare a destra per via Antonio Cassarà;

VIA CESARE BATTISTA: tratto compreso da via Dalmazio Birago a via Maqueda: chiusura transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con acceso solo da via Birago;

VIA PAOLO GIACCONE: intero tratto: chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con accesso solo da via Camarina;

VIA SEBASTIANO BOSIO intero tratto: Chiusura al transito veicolare, eccetto i veicoli dei residenti, che potranno transitare “a passo d’uomo”; Strada senza uscita, con accesso solo da via Camarina;

VIA DELLA LIBERTÀ: istituzione del Divieto di sosta con Rimozione Coatta in ambo i lati di entrambe le corsie laterali dalle ore 17.00 del giorno 16 novembre 2024 e fino a cessata esigenza del giorno 17 novembre 2024.

PIAZZALE DEI MATRIMONI: intero Piazzale dalle ore 17.00 del giorno 16 novembre 2024 e fino a cessata esigenza del giorno 17 novembre 2024.

VIALE DIANA parcheggio valle del porco, dalle ore 17.00 del giorno 16 novembre 2024 e fino a cessata esigenza del giorno 17 novembre 2024;

PIAZZA CASTELNUOVO tratto compreso tra la via Dante e la Via Guarino Amella dalle ore 17.00 del giorno 16 novembre 2024 e fino a cessata esigenza del giorno 17 novembre 2024;Sarà sospesa la sosta dei taxi in piazza Castelnuovo e saranno spostati fino a cessata esigenza del giorno 17/11/2024 in via Dante tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Nicolò Garzilli lato dx del senso di marcia

INGRESSO “VILLA NISCEMI” In direzione Viale Ercole; CORTILE NISCEMI Intero cortile; VIALE NISCEMI Intero tratto, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

CASE ROCCA Tratto compreso tra Viale del Fante e Viale Ercole;

PIAZZA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via E. Amari e la strada di collegamento tra gli assi viari delle vie Libertà e Ruggero Settimo;

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Nel tratto compreso tra via E. Amari e Turati/D. Scinà (già via Isidoro La Lumia);

VIA TURATI Intero tratto;

VIA GAETANO DAITA Nel tratto compreso tra via Nicolò Gallo e piazza Ruggero Settimo/via Turati;

VIA RUGGERO SETTIMO Tratto compreso da piazza R. Settimo a via Cavour;

VIA VILLAERMOSA Tratto compreso tra la via Bentivegna e la via Cavour;

VIA CAVOUR tratto compreso tra al via R. Settimo e la via Roma;

VIA MAQUEDA tratto compreso tra la piazza Villena e la via Trieste;

PIAZZA VILLENA Intera piazza;

VIA VITTORIO EMANUELE Da via Roma a Corso Calatafimi “Corso A. Amedeo Escluso”;

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso tra Porta Nuova e Piazza Indipendenza, per metri 03.00, lato Palazzo Reale; Sarà transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

PIAZZA INDIPENDENZA Tratto compreso tra corso Calatafimi e Ingresso Cappella Palatina, per metri 03.00, lato Palazzo Reale (Bastione di S. Pietro); Sarà transennato tutto il percorso degli Atleti per impedire qualsiasi interferenza tra gli atleti e i veicoli che transitano nell’area in esame;

PIAZZA DEL PARLAMENTO Intera piazza;

PIAZZA VITTORIA Tratto compreso da via del Bastione a via V. Emanuele; I veicoli provenienti da via Generale Cadorna all’intersezione con via del Bastione effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per piazza Indipendenza;

VIA TRIESTE Intero tratto;

VIA ROMA Tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Cavour;

VIA CAVOUR Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma;

PIAZZA GIUSEPPE VERDI Tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Volturno; I veicoli provenienti da via Volturno all’intersezione con piazza G. Verdi effettueranno obbligo direzionale a sx in direzione per via Pignatelli Aragona;

I PROVVEDIMENTI SONO VALIDI DALLE ORE 17.00 DEL 16/11/2024 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 17/11/2024:

PIAZZA VITTORIO VENETO Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DELL’ARTIGLIERE Nell’intera via: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA DEL BERSAGLIERE Chiusura al transito veicolare, da piazza Don Bosco in corrispondenza di via dell’Artigliere; I soli residenti, per il solo periodo della manifestazione, potranno transitare in doppio senso di circolazione con sbocco su piazza Don Bosco;

VIA BRIGATA VERONA: Senso unico di marcia nel senso e nel tratto da piazza V. Veneto a Viale Campania, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 17/11/ 2024 e comunque fino al termine della manifestazione; Tratto compreso tra via Sicilia e viale Campania dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 17/11/ 2024 e comunque fino al termine della manifestazione: Senso unico di marcia, eccetto i veicoli dei residenti e dimoranti nelle vie Brigata Verona e Sicilia, che dovranno transitare a “passo d’uomo”, che desiderano raggiungere le proprie abitazioni;

VIA TURATI Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA PIETRO VALDO PANASCIA Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA CAVOUR Tratto compreso tra la Via Roma e La Via R. Settimo: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

CORSO ALBERTO AMEDEO Obbligo a dx all’incrocio con il corso Calatafimi, per piazza Indipendenza;

CORSO CALATAFIMI Tratto compreso da via Vittorio Emanuele ed il civ. 49: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA TRIESTE Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIA ROMA Nell’ansa antistante il palazzo delle Poste: Divieto di sosta con rimozione coatta