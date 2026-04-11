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A Sigonella la manifestazione per dire «no alla Sicilia come base logistica della guerra»

11/04/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Una manifestazione per la pace organizzata davanti alla base di Sigonella da associazioni, Cgil e diversi partiti politici. Oltre 500 persone hanno partecipato per dire “no alla Sicilia come base logistica”, arrivando in corteo a poche centinaia di metri dalla base di Sigonella.

«Il popolo siciliano ripudia la guerra»

«Questa mobilitazione dice con forza – afferma il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino – che c’è un popolo siciliano che ripudia la guerra. E che le basi militari in Sicilia non possono e non devono essere utilizzate per operazioni di sostegno a questa guerra assurda. Di cui stanno già pagando il prezzo lavoratrici e lavoratori, i ceti e i soggetti più deboli, le popolazioni civili con un massacro continuo e inaccettabile». Mannino, inoltre, critica il governo regionale «per avere distolto oltre 700 milioni dei fondi strutturali, sottraendoli a sanità, infrastrutture, formazione, scuola e servizi. Per metterli a disposizione di infrastrutture per uso militare. C’è un’onda pacifista che cresce – dice il segretario della Cgil – anche il governo regionale faccia sentire la sua voce».

La Sicilia risponde con una «mobilitazione di massa»

«No alla guerra. No all’utilizzo della base di Sigonella». È netto il segretario regionale del Partito democratico Anthony Barbagallo. «Non solo in operazioni belliche, ma anche al suo coinvolgimento nel supporto logistico a nella guerra folle contro l’Iran intrapresa dagli Stati Uniti e da Israele. Ci siamo opposti fin dall’inizio alla strumentalizzazione della base. E oggi – dice Barbagallo presente alla manifestazione per la pace a Sigonella – torniamo a rilanciare i temi della pace. È un momento di grande tensione nel mondo a cui la Sicilia risponde con una mobilitazione di massa. Con una grande partecipazione della società civile, dei giovani, di tanti e tante che si oppongono fermamente a una guerra scellerata e illegale».

La manifestazione per la pace a Sigonella

Presente alla manifestazione per la pace a Sigonella anche una delegazione di parlamentari regionali e nazionali del Movimento cinque stelle. «La Sicilia deve essere lasciata fuori dai giochi di potere attualmente in atto. Schifani non scappi e prenda posizione su questa vicenda». Sono le parole del coordinatore regionale del M5s Nuccio Di Paola, presente con i colleghi regionali Lidia Adorno e Jose Marano e con i deputati alla Camera Luciano Cantone e Filippo Scerra.

La Sicilia «terra di solidarietà e accoglienza»

«Siamo qui per dire no all’utilizzo di questa base ma soprattutto per dire no a questa guerra». Sono collegate strettamente le due cose per Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Avs. «La Sicilia rappresenta nel mondo una terra conosciuta perché luogo d’incontro tra culture e popoli diversi, terra di solidarietà ed accoglienza. Non vogliamo basi di guerra e di morte. Basi che – denuncia – sono perfettamente operative in questo momento. Non vogliamo strumenti di guerra come il Muos e non vogliamo essere schiavi della follia criminale di Trump e Netanyahu».

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