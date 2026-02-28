Base Sigonella al personale e alle famiglie: «Nessuna minaccia specifica ma rimanere vigili»

28/02/2026 di , Tempo di lettura 2 min

La base americana di NAS Sigonella, nel Catanese, invita tutto il personale e le famiglie a mantenere alta l’attenzione dopo l’escalation militare in Medio Oriente. In un post pubblicato oggi sui propri canali ufficiali, il comando parla di «vigilanza cruciale per la sicurezza» pur precisando che «non ci sono minacce specifiche e credibili al momento».

Attacco Usa-Israele all’Iran

Oggi Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco militare coordinato contro l’Iran, in quella che Tel Aviv ha definito un’azione “preventiva” per eliminare minacce alla propria sicurezza nazionale. Obiettivi militari e infrastrutture iraniane sono stati colpiti in diverse città, compresa la capitale Teheran, mentre sirene d’allarme e allarmi antiaerei hanno suonato in Israele e nella regione. In risposta, l’Iran ha lanciato missili e droni contro Israele e basi statunitensi nel Golfo, con esplosioni segnalate in paesi come Bahrain, Qatar, Kuwait e Emirati Arabi Uniti.

La public notice della Naval Air Station di Sigonella

In questo contesto di forte tensione internazionale, la Naval Air Station di Sigonella – uno dei principali hub strategici statunitensi nel Mediterraneo – ha diffuso una public notice datata 28 febbraio 2026. Il messaggio è chiaro: essere consapevoli dell’ambiente circostante, mantenere un basso profilo, prestare cautela in prossimità di grandi assembramenti e segnalare qualsiasi attività sospetta.

Il comando invita inoltre ad attivare le notifiche del sistema AtHoc per ricevere aggiornamenti in tempo reale e a seguire le pagine ufficiali della base sui social network. Sono stati ricordati anche i numeri di emergenza e di non emergenza a disposizione del personale. La comunicazione non segnala rischi imminenti per la base siciliana, ma rappresenta una misura precauzionale alla luce dell’instabilità in corso. Sigonella, per la sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo e per il ruolo di supporto alle operazioni Usa e Nato, resta un presidio sensibile nei momenti di crisi internazionale.

