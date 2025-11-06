Picchia e minaccia di morte la madre 82enne a Catania, arrestato un uomo di 46 anni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri dopo una segnalazione.

Minaccia di morte la madre a Catania, arrestato

I carabinieri della compagnia di piazza Dante a Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne residente nel capoluogo etneo. L’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre 82enne convivente. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione per una lite in corso all’interno di un’abitazione di un quartiere centrale della città di Catania. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno prestato soccorso all’anziana donna. Ed è stata proprio la vittima poi a raccontare quanto avrebbe patito, nel corso dell’ultimo anno, a causa dei maltrattamenti da parte del figlio.



In particolare, la signora ha riferito che il figlio l’avrebbe aggredita, in più occasioni. Con calci e pugni l’avrebbe colpita ripetutamente al volto e al corpo, tentando anche di strangolarla e minacciandola di morte. Le ripetute aggressioni fisiche e verbali sarebbero sfociate, poi, anche in danneggiamenti dell’abitazione dell’anziana donna. Il 46enne, infatti, avrebbe anche dato fuoco al giardino che, in effetti, i militari hanno trovato bruciato. Raccolte le testimonianze della vittima e di chi aveva assistito alle aggressioni, i carabinieri hanno rintracciato l’uomo che si era appartato nel cortile condominiale.

«Ammazzo tutti e faccio saltare tutto in aria»

Anche davanti ai militari, il 46enne avrebbe continuato a manifestare un atteggiamento violento e

pericoloso. «Non appena ve ne andate, ammazzo tutti. Faccio saltare tutto in aria e do fuoco a tutti». Queste le frasi che l’uomo avrebbe urlato anche di fronte ai carabinieri intervenuti. Sulla base degli indizi raccolti e dei maltrattamenti prolungati nei confronti della madre, i militari hanno arrestato il 46enne e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo hanno portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.